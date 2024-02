L'Israélienne Sharon Kantor remporte le Championnat du monde de planche à voile

L'Israélienne Sharon Kantor a remporté samedi le championnat du monde de planche à voile, dans la catégorie féminine, qui se tient aux îles Canaries, tandis que sa compatriote Katy Spychakov a remporté la médaille de bronze. Grâce à cette victoire, Kantor est assurée de représenter Israël aux Jeux olympiques de Paris 2024 qui débuteront dans six mois. "Le sentiment est incroyable", a déclaré Kantor, 21 ans, juste après sa victoire, "J'ai travaillé très dur aujourd'hui. La dernière course était si difficile. Emma et Katy étaient rapides, c'était une lutte serrée. J'ai eu des hauts et des bas dans cette compétition, je suis tellement reconnaissante."

Spychakov, trois fois vice-championne du monde, était déçue à la fin : "J'ai beaucoup de respect pour Emma et Sharon pour cette semaine incroyable. Je voulais plus aujourd'hui. On verra ce que l'avenir me réserve." C'est la deuxième année consécutive que deux Israéliennes montent sur le podium au championnat du monde : l'année dernière Shahar Tibi avait remporté l'or et Spychakov l'argent. Kantor se présentera donc aux compétitions olympiques en juillet, les épreuves de voile pour ces jeux étant prévues à Marseille.