Ski: le slalom de Bansko annulé à cause de pluies diluviennes, le Français Clément Noël l'emportait

La pluie battante a conduit à annuler un slalom masculin de la Coupe du Monde dimanche, en Bulgarie, après que 31 concurrents aient pris le départ dans la première manche, avec le champion olympique français, Clément Noël, en tête de la course.

https://twitter.com/i/web/status/1756614135171657890 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les organisateurs ont d'abord interrompu l'événement, avant de l'annuler. La Fédération Internationale de Ski et de Snowboard a déclaré que la sécurité des coureurs était en jeu en raison des "conditions imprévisibles de visibilité". La neige mouillée dans les premières heures de la matinée et la pluie persistante pendant la course ont ramolli la couche supérieure du parcours Tomba, et la piste s'est visiblement détériorée à chaque passage de skieur.

Les deux prochains slaloms auront lieu aux États-Unis - à Palisades Tahoe le 25 février et à Aspen le 3 mars. Aucun skieur après les huit premiers n'a réussi à terminer à moins de deux secondes du leader Noël, un écart de temps énorme pour une course de slalom.