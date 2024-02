La nageuse israélienne Anastasia Gorbenko huée lors des championnats du monde de natation au Qatar

La nageuse israélienne Anastasia Gorbenko a été huée dimanche, par une partie du public de Doha, au Qatar, après avoir terminé deuxième dans le 400 mètres quatre nages féminin lors de la dernière journée des Championnats du Monde d'Aquatics. "Je suis juste tellement heureuse d'être ici et de représenter mon pays en cette période difficile", avait déclaré Gorbenko.

AP Photo/Hassan Ammar

La nageuse de 20 ans se trouvait au bord de la piscine juste après la course lorsque les huées ont retenti au Aspire Dome à Doha, sur fond de tensions internationales liées à la guerre à Gaza. D'autres membres du public ont ensuite couvert les huées avec des applaudissements et des acclamations.

La nageuse britannique Freya Colbert a remporté la course en 4 minutes 37,14 secondes. Gorbenko a chronométré 4 minutes 37,36 et l'Italienne Sara Franceschi a terminé troisième en 4 minutes 37,86. Les trois athlètes ont participé à la cérémonie de remise des médailles plus tard dans la journée.