Afrique du Sud : la joueuse de tennis israélienne Lina Glushko remporte la finale 2-0 contre la Française

La joueuse de tennis israélienne Lina Glushko, 24 ans, a remporté samedi le tournoi "Pretoria" sur le sol sud-africain. Glushko, classée 433e mondiale, a remporté la finale 2-0 contre la Française Manon Leonard, classée 304e mondiale.

"Je suis vraiment heureuse de mes deux victoires cette semaine, en simple et en double, ici en Afrique du Sud - certainement dans des moments comme celui-ci. Il n'y a rien de plus satisfaisant pour moi que de représenter le pays, et apportant de bonnes nouvelles. Je dédie ces victoires à tous, au peuple d'Israël et à tous les soldats. Je pense à eux tout le temps", a déclaré Lina.

https://twitter.com/i/web/status/1761406168990163100 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le classement record de Lina Glushko, qui est la sœur cadette de l'ancienne joueuse de tennis de haut niveau Yulia Glushko, était de 225e au monde en juin 2022.