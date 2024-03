Marathon de Jérusalem : les Israéliens Melkamo Jember chez les hommes et Noa Beckerman chez les femmes vainqueurs

Le 13e marathon de Jérusalem s’est déroulé ce vendredi dans la capitale israélienne, avec la victoire chez le hommes de l’Israélien Melkamo Jember, 33 ans, qui a franchi la ligne d’arrivée en 2:35:39 et de Noa Beckerman chez les femmes, en 2:55:42. Selon les organisateurs, environ 40 000 coureurs ont participé à l’évènement, dont de nombreux membres des forces de sécurité et de réservistes de l’armée israélienne et près de 1 200 coureurs étrangers. Près de la ligne de départ, l'inscription S.O.S avait été taguée et plusieurs femmes ont manifesté pour la libération des otages, tenant une banderole avec l’inscription "Où est la ligne d’arrivée des femmes otages ?!".

Cette année, le marathon était organisé en signe de reconnaissance envers l'armée israélienne, les forces de sécurité et les services de secours. Plusieurs des courses organisées (marathon, semi-marathon, etc.) ont été lancées par des femmes, à l'occasion de la Journée internationale de la femme qui a lieu ce vendredi. Le départ a été donné à 6h29 très exactement, heure à laquelle les attaques terroristes ont commencé le 7 octobre. Le DJ Yarin Elovich ("Artifex"), a donné le coup d’envoi des épreuves du marathon avec une session spéciale qu'il avait jouée au Festival Nova, le 7 octobre.

Le maire de la capitale, Moshé Leon a donné le départ de plusieurs courses dont celle du marathon complet, en compagnie de Mia et Gabriela Leimberg, habitantes de la ville, ex-otages du Hamas libérées après 53 jours de captivité dans la bande de Gaza.

À noter parmi les participants, l'équipe Shalva, composée d’environ 300 bénévoles et coureurs handicapés, qui a pris part cette année pour la première fois à une étape de la course créée par elle-même et la municipalité de Jérusalem, qui encourage l'implication sociale, et à laquelle ont participé de nombreuses associations. Cette course spécifique s’étalait sur cinq kilomètres.