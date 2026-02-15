Adam Silver : "Deni Avdija peut devenir l’un des visages de la NBA"

À l’approche du All-Star Game 2026, le président de la NBA, Adam Silver, a salué l’ascension de Deni Avdija, estimant que l’ailier israélien « peut devenir l’un des visages de la ligue ». Le joueur des Portland Trail Blazers disputera cette nuit le match des étoiles, une étape majeure dans sa progression.

Adam Silver affirme ne pas être surpris par son évolution. « Je l’ai vu à Washington puis à Portland. C’est un jeune homme remarquable, travailleur et accessible », a-t-il déclaré, évoquant également une récente rencontre avec le joueur. Selon lui, Avdija incarne une réussite construite dans la durée : « Il n’a pas connu un succès immédiat, mais il a persévéré. »

Le patron de la NBA souligne aussi l’importance de l’image et de l’authenticité. Il estime qu’Avdija, bien entouré médiatiquement, comprend l’enjeu de partager son quotidien avec les fans : montrer la réalité d’un joueur NBA israélien évoluant aux États-Unis contribue à renforcer son lien avec le public et à accroître sa popularité.

Interrogé sur les relations avec le basket israélien, Adam Silver a rappelé avoir assisté à plusieurs rencontres du Maccabi Tel Aviv. Il a évoqué de futures opportunités de coopération en Europe, notamment l’organisation éventuelle de matches NBA sur le continent.

Enfin, il a insisté sur la vocation unificatrice du sport : « Notre mission est d’améliorer la vie des gens à travers le basket. » À un enfant israélien rêvant de suivre les traces d’Avdija, il adresse un message simple : « Rêvez grand. La NBA offre de nombreuses voies pour participer à cette aventure. »