All-Star Game : Kyrie Irving rend hommage aux "journalistes" tués à Gaza

Absent des parquets en raison d’une blessure persistante au genou, Kyrie Irving a tout de même marqué les esprits lors du All-Star Game de la NBA, disputé à l’Intuit Dome, près de Los Angeles. Installé au premier rang en tenue civile, le meneur des Dallas Mavericks a profité de la visibilité mondiale de l’événement pour afficher un message de soutien aux "journalistes" palestiniens.

https://x.com/i/web/status/2023389462219149486 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le champion NBA 2016 portait un tee-shirt noir floqué du mot "PRESS" en lettres blanches. À l’intérieur figurait une inscription rendant hommage "aux journalistes à Gaza qui révèlent la vérité au monde entier". Un message explicite en référence au conflit en cours au Proche-Orient, diffusé sous les yeux de millions de téléspectateurs.

Le vêtement, commercialisé par la marque Wear the Peace, est proposé à la vente en ligne, avec des bénéfices reversés à des organisations caritatives opérant dans les territoires palestiniens. Ce n’est pas la première fois que le joueur de 33 ans arbore ce tee-shirt, mais la portée médiatique du All-Star Game lui a donné une résonance particulière.

Irving, également médaillé d’or olympique à Rio en 2016, n’était pas le seul à afficher un soutien visible. Le réalisateur Spike Lee, fidèle des grands rendez-vous NBA, portait une tenue inspirée des couleurs du drapeau palestinien, avec un pull à motif keffieh et des badges assortis.

Ces prises de positions pro-palestiniennes publiques en NBA "coïncidaient" avec la première apparition d'un joueur israélien sélectionné pour le All-Star Game : Deni Avdija.