Foot : Amsterdam interdit le Maccabi Tel-Aviv

Le conseil municipal d'Amsterdam a approuvé mardi à une large majorité une mesure déclarant que l'équipe de football "Maccabi Tel-Aviv" n'est pas la bienvenue dans la ville - près d'un an après les violents incidents qui ont éclaté à l'issue du match de l'équipe contre l'Ajax d'Amsterdam.

Le conseil a voté en faveur d'une proposition du leader du parti "Denk", Sheher Khan, qui vise les clubs sportifs opérant dans "des colonies illégales ou en territoire occupé", ainsi que les équipes où "aucune mesure n'est prise contre les expressions extrémistes et racistes des supporters ultras".

Seuls trois partis - VVD, JA21, FVD et CDA - ont voté contre. Une lettre sera envoyée cette semaine au nom du conseil municipal aux organismes sportifs KNVB et NOC*NSF avec une demande "urgente" d'interdire à ce type de clubs de participer aux événements sportifs aux Pays-Bas.

Cette proposition fait suite aux débats sur les incidents violents survenus en novembre dernier, lorsque des supporters israéliens ont été attaqués dans la capitale néerlandaise.

Les politiciens locaux considèrent principalement les supporters du "Maccabi" comme responsables, plusieurs d'entre eux s'étant comportés de manière inappropriée, selon un rapport du "Telegraph". Plusieurs partis avaient par la suite suggéré qu'il n'aurait pas fallu permettre au club israélien de venir à Amsterdam.

Bien que le club ne joue ni ne s'entraîne dans des colonies illégales, selon Khan, ses supporters sont connus pour être racistes et extrémistes. "Les ultras soutiennent le génocide", a-t-il déclaré, "c'est une raison suffisante". La maire Femke Halsema avait annoncé en juin dernier qu'elle ne réinviterait pas de sitôt les supporters du Maccabi Tel-Aviv.