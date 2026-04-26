Angleterre : un commentateur refuse de prononcer le nom du gardien israélien Daniel Peretz

Une vive controverse a éclaté après la demi-finale de la Coupe d’Angleterre remportée par Manchester City face à Southampton (2-1), en raison du comportement d’un commentateur de la chaîne beIN Sports. Malgré une performance remarquée du gardien israélien Daniel Peretz, le journaliste a délibérément refusé de prononcer son nom à l’antenne.

Lors du direct, le commentateur Ali Mohammed Ali a déclaré : «Je ne mentionnerai pas le nom du gardien, vous savez tous pourquoi», provoquant une onde de choc immédiate sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes et observateurs ont dénoncé une attitude jugée discriminatoire, certains évoquant un acte à caractère antisémite.

Sur le terrain, pourtant, Daniel Peretz s’est illustré en multipliant les arrêts face aux offensives de Manchester City, repoussant notamment des tentatives dangereuses d’attaquants adverses. Southampton avait même ouvert le score à la 79e minute grâce à une frappe précise, avant de céder en l’espace de trois minutes sous les coups de Jérémy Doku (82e) puis Nico González (85e), scellant la qualification des hommes de Pep Guardiola.

L’incident médiatique a rapidement éclipsé le déroulement sportif de la rencontre. Plusieurs voix appellent désormais à une réaction des instances du football anglais, estimant que ce type de comportement ne saurait être toléré dans un cadre de diffusion internationale.

Diffuseur majeur du football anglais au Moyen-Orient, beIN Sports se retrouve ainsi au cœur d’une polémique sensible, accusée par certains critiques de laisser s’exprimer des prises de position politiques visant des sportifs israéliens.