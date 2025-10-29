Après avoir accueilli le Giro, Israël rêve du Tour de France

Près de dix ans après le Giro 2018, Israël nourrit l’ambition d’accueillir un jour le Tour de France. Dafna Lang, présidente de la Fédération israélienne de cyclisme, a expliqué à L’Équipe que ce rêve est partagé avec le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams.

Cette responsable a précisé : Israël ne postule pas encore pour organiser le départ du Tour, mais le pays reste optimiste, rappelant qu’il avait déjà accueilli avec succès le Giro, le premier des trois grands Tours à partir hors d’Europe en 2018.

La situation actuelle d'Israël dans le cyclisme est toutefois encore plus compliquée que dans d’autres sports. Après les incidents qui ont émaillé la Vuelta, l’équipe Israel-Premier Tech, propriété de Sylvan Adams, a récemment renoncé à participer au Tour de Lombardie et avait été exclue du Tour d’Émilie pour des raisons de sécurité liées aux tensions à Gaza. Ces événements ont conduit à l’annonce d’un changement de nom de l’équipe qui a vu le retrait du nom "Israël" et à une prise de distance de Sylvan Adams dans son implication.

Il n’est pas inhabituel que le Tour de France commence hors de France : par le passé, des départs ont eu lieu à Copenhague (2022), Bilbao (2023), Florence (2024), Barcelone et Édimbourg pour les éditions récentes.