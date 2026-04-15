Avec 41 points, Deni Avdija propulse Portland en playoffs NBA

L’ailier israélien Deni Avdija a signé l’un des matchs les plus marquants de sa carrière en menant les Portland Trail Blazers à une victoire décisive 114-110 sur les Phoenix Suns lors du play-in. Avec une performance exceptionnelle de 41 points, 12 passes décisives et 7 rebonds, il devient le premier joueur israélien de l’histoire à se qualifier pour les playoffs NBA, inscrivant notamment le panier décisif en fin de rencontre.

Dominant tout au long de la partie, Avdija a particulièrement brillé dans les moments clés, confirmant sa capacité à élever son niveau dans les matchs à enjeu. Après une première mi-temps équilibrée (65-62 pour Portland), la rencontre semblait tourner en faveur de Phoenix dans le dernier quart-temps, les Suns prenant une avance à deux chiffres. Mais l’Israélien a alors pris ses responsabilités, inscrivant les derniers points de son équipe pour renverser la situation et offrir une victoire historique aux siens.

Grâce à ce succès, Portland affrontera les San Antonio Spurs du Français Victor Wembanyama dès le premier tour des playoffs, dans une série qui s’annonce particulièrement relevée. Auteur d’une ligne statistique impressionnante (15/22 aux tirs, 3/8 à trois points, 8/13 aux lancers francs), Avdija a porté son équipe pendant 38 minutes d’un match intense, malgré quelques pertes de balle.

Après la rencontre, le joueur s’est montré ambitieux : « Je pense que nous n’avons pas encore terminé notre travail. J’attends les playoffs avec impatience. Je n’ai pas peur des projecteurs. La série contre San Antonio sera très difficile, mais nous donnerons tout. Je crois en nous. Nous pouvons tout faire et nous serons prêts. »