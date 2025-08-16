Banderole polémique du Maccabi Haïfa : Varsovie s’indigne, l’UEFA ouvre une enquête

Articles recommandés -

Une banderole déployée par des supporters israéliens du Maccabi Haïfa lors du match de Ligue Conférence contre le Rakow Czestochowa, jeudi soir à Debrecen (Hongrie), a provoqué une vive polémique. On pouvait y lire en anglais : « Murderers since 1939 » (« Meurtriers depuis 1939 »), une référence jugée outrageante par les autorités polonaises.

Le ministère polonais des Affaires étrangères a dénoncé vendredi un acte « scandaleux » et convoqué l’ambassadeur d’Israël, exprimant sa « plus grande indignation » face à ce message. « Les relations polono-israéliennes ne peuvent pas – et ne seront pas – détruites par des extrémistes », a ajouté Varsovie, appelant l’UEFA à réagir.

L’organisation européenne a annoncé l’ouverture d’une procédure disciplinaire visant les deux clubs, pour « transmission d’un message non adapté à un événement sportif ».

Le président polonais Karol Nawrocki a, lui aussi, fustigé une banderole « offensante pour la mémoire des millions de Polonais tués pendant la Seconde Guerre mondiale, dont trois millions de Juifs ». L’ambassade d’Israël en Pologne a également condamné l’incident, assurant que ces actes « honteux » ne reflétaient pas l’attitude de la majorité des supporters israéliens.