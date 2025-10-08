Barcelone refuse d’accueillir un entraînement d’une équipe israélienne

Le FC Barcelone a refusé de prêter ses installations à une équipe israélienne de basket pour un entraînement prévu avant son match face à Baxi Manresa le 15 octobre en EuroCup, a confirmé le club à l’AFP.

La direction invoque des raisons logistiques et de sécurité publique, sur fond de manifestations anti-israéliennes liées à la guerre à Gaza.

« Nous ne voulons pas avoir de problèmes », a déclaré une source du club catalan.

L’entraînement devait se tenir au Palau Blaugrana, mais la salle sera préparée pour un match de handball de la Ligue des champions. Cette décision intervient alors que le mouvement BDS appelle à boycotter les rencontres impliquant des clubs israéliens, et que le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a récemment demandé leur exclusion du sport international, accusant Israël de « génocide » à Gaza — des accusations fermement rejetées par Jérusalem.