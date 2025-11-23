Basket : l'Israélien Deni Avdija métamorphosé en véritable star NBA

À Portland, les supporters n’en reviennent toujours pas : Deni Avdija est devenu le leader que personne n’avait vu venir. Mercredi soir, alors que les Blazers venaient de perdre sur un tir assassin de Nikola Vučević, des Chicago Bulls, au buzzer, un autre son couvrait la déception dans les tribunes : des chants “MVP, MVP” destinés à l’ailier israélien, auteur d’un triple-double. Deux jours plus tard, il guidait une équipe décimée vers une victoire de prestige contre Golden State. À 24 ans, Deni Avdija s’impose déjà comme l’un des joueurs les plus influents du début de saison.

L’explosion était annoncée, mais jamais confirmée lors de ses années à Washington, où le contexte comme sa propre irrégularité semblaient freiner son développement. À Portland, tout a changé. Avdija affiche des records personnels en lancers francs (84,1 %), passes décisives (5,7) et tirs à trois points (37 %), des chiffres significatifs tant ils reposent sur un volume important : près de sept tirs longue distance tentés par match et plus de huit passages sur la ligne, un total qui le place parmi les meilleurs de la ligue.

Son évolution physique et mentale a façonné un profil rare : un joueur capable de renverser une défense par ses accélérations tranchantes vers le panier, de provoquer des fautes ou de servir ses partenaires d’une passe millimétrée. Il a dépassé son record de passes deux fois d’affilée récemment, culminant à 14 unités. À cela s’ajoutent une défense de haut niveau, un tir extérieur devenu une arme fiable et un contrat particulièrement avantageux pour Portland, un “vol”, disent certains observateurs.

L’accueil du public suit : “Les fans l’adorent, il s’est totalement fondu dans la ville”, explique Reece Kuntz, analyste du blog “Rip City Project”. Même son de cloche du côté de Joe Freeman, journaliste à The Oregonian, qui décrit un joueur “humble, disponible, responsable après les défaites et généreux après les victoires”. La communauté juive et israélienne de Portland, forte de dizaines de milliers de personnes, s’est également prise de passion pour lui.

L’éclosion n’est pas exempte d’imperfections : Avdija perd encore trop de ballons (3,6 par match) et commet parfois des erreurs coûteuses en fin de rencontre. Mais elles apparaissent comme des corrections naturelles pour un joueur dont les responsabilités n’ont jamais été aussi importantes.

Aux États-Unis, une nouvelle question se pose : peut-il devenir le numéro 1 d’une équipe capable d’aller loin en playoffs ? Pour le moment, personne n’a la réponse, mais l’idée ne semble plus farfelue. Portland, en pleine reconstruction, voit en lui une pièce maîtresse. “Il est essentiel à notre progression”, affirme Freeman. Quant à Kuntz, il va plus loin : “Il a le potentiel pour devenir un véritable point-forward, un All-Star capable d’organiser tout le jeu.”

Une certitude demeure : Deni Avdija est bien plus fort que prévu et rien, désormais, ne semble pouvoir l’arrêter.