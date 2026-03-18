Basket : la Serbie rêve de Deni Avdija malgré son attachement affiché à Israël

Alors que Deni Avdija poursuit son ascension en NBA et s’impose comme l’un des joueurs les plus complets de sa génération, certains observateurs en Serbie continuent de rêver de le voir porter un jour les couleurs de leur sélection nationale. Dans un article publié mercredi, le journaliste serbe Darko Dželetović raconte une rencontre avec l’international israélien dans les coulisses d’un match à Philadelphie et relance une question persistante à Belgrade : Avdija pourrait-il un jour évoluer aux côtés de Nikola Jokic sous le maillot serbe ?

Si le joueur de 25 ans, désormais installé au sommet de sa carrière après une sélection au All-Star Game 2026, a pu se montrer plus ouvert à cette idée par le passé selon le journaliste, la perspective semble aujourd’hui très éloignée. "Il faudrait un miracle" pour le convaincre de changer de position, écrit Dželetović, tout en évoquant l’idée, largement spéculative, d’une décision motivée par la quête de titres internationaux.

Interrogé directement, Avdija a toutefois coupé court aux spéculations. "Je suis satisfait de mon choix", a-t-il affirmé, rappelant qu’il avait décidé dès l’âge de 16 ans de représenter Israël. Une décision en dépit de l’héritage familial, son père, Zufer Avdija, ancien capitaine de l’Étoile rouge de Belgrade et membre de l'équipe nationale yougoslave dans les années 1980, étant étroitement lié au basketball serbe.

Malgré cette position claire, certains en Serbie continuent d’entretenir l’espoir, imaginant un jour une association entre Deni Avdija et Nikola Jokic sur la scène internationale. Un scénario qui, pour l’heure, relève davantage du fantasme que d’une réelle possibilité.