Basket/NBA : l'Israélien Deni Avdija élu meilleur joueur de la semaine à l'Ouest

L'Israélien Deni Avdija a décroché lundi soir une distinction prestigieuse en NBA : le titre de joueur de la semaine dans la conférence Ouest. Cette récompense couronne une performance exceptionnelle lors d'une semaine faste pour les Portland Trail Blazers, qui ont remporté trois victoires en quatre rencontres.

Durant cette période, le basketteur israélien a affiché des statistiques impressionnantes avec une moyenne de 26,8 points, 9,8 passes décisives et 8,3 rebonds par match.

https://x.com/i/web/status/2008275047266275758 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le point d'orgue de cette semaine remarquable s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche, lorsqu'Avdija a réalisé un triple-double lors de la victoire contre San Antonio. Il a terminé la rencontre en tant que meilleur marqueur et passeur de la partie avec 29 points et 10 passes décisives, auxquels il a ajouté 11 rebonds. Son coéquipier Donovan Clingan s'est également distingué avec un double-double de 24 points et 12 rebonds.

Dans ce match, Avdija a affiché 39,1% de réussite au tir (dont 3 paniers à trois points) et a converti 8 lancers francs. Cette performance lui permet d'intégrer un cercle très fermé aux côtés de stars comme Jokić, Dončić et Westbrook, seuls joueurs à avoir enregistré au moins trois triple-doubles cette saison.

À l'Est, le titre a été attribué à Tyrese Maxey de Philadelphie, qui a mené son équipe à trois victoires avec une moyenne impressionnante de 34,7 points (à 61,2% de réussite) et 8,7 passes décisives.