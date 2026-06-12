Basket : Vincent Amsellem quitte Limoges pour poursuivre sa carrière en Israël

Le Limoges CSP devra reconstruire son secteur de la mène la saison prochaine. Après le départ de Frank Mason à l'issue de son contrat, Vincent Amsellem a lui aussi décidé de quitter le club limougeaud. Le meneur franco-israélien, encore lié au CSP pour une saison supplémentaire, a activé une clause de sortie afin de rejoindre le championnat israélien, où il évoluera sous les couleurs de Ironi Ness Ziona.

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Arrivé à Limoges il y a deux ans, Amsellem a connu des fortunes diverses sous le maillot du CSP. Pour sa première saison dans l'élite française, l'ancien joueur de Boulazac s'était progressivement imposé dans la rotation, avant d'être lourdement freiné cette année par une grave blessure au genou. Malgré une longue absence, il avait retrouvé les parquets en fin de saison et affichait des statistiques en progression, tant au scoring qu'à la distribution du jeu.

Dans un message adressé au club et à ses supporters, Vincent Amsellem a tenu à remercier l'ensemble des membres du Limoges CSP pour leur soutien et leur confiance au cours de ces deux saisons, affirmant qu'il conserverait un attachement particulier au club qui lui a permis de poursuivre sa progression au plus haut niveau. Son départ ouvre une nouvelle étape de sa carrière en Israël, tandis que Limoges s'apprête à entamer un vaste chantier de reconstruction pour la saison à venir.