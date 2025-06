"Ce qui se passe à Gaza me fait souffrir", déclare Pep Guardiola

L'entraîneur de l'équipe de football anglaise de Manchester City, l'Espagnol Pep Guardiola, s'est exprimé mardi matin contre la guerre entre Israël et le Hamas : "Ce qui se passe à Gaza me fait souffrir physiquement". L'entraîneur a souligné que "ce n'est pas une question idéologique, c'est simplement l'amour de la vie. Voir des enfants de quatre ans tués par des bombardements ou mourir dans un hôpital qui ne fonctionne plus, c'est l'affaire de tous".

"Nous pensons peut-être que cela ne nous concerne pas. Mais il faut faire attention, les prochains pourraient être nos propres enfants", a ajouté Guardiola. "Je suis désolé, mais depuis que ce cauchemar a commencé, chaque matin quand je vois mes enfants j'ai peur. Peut-être que cette image semble lointaine de l'endroit où nous vivons, et on peut se demander : que pouvons-nous faire ?".

Ces déclarations interviennent dans le contexte de l'intensification des efforts populaires pour briser le blocus de Gaza, notamment la "Flottille de la liberté" de l'activiste environnementale suédoise Greta Thunberg et de Rima Hassan, qui a finalement été arrêtée en eaux internationales par les commandos de l'unité navale Shayetet 13. À bord du navire se trouvaient des citoyens français et suédois, ainsi qu'un diplomate. Le yacht britannique Madleen, opéré par la Coalition de la Flottille de la Liberté, a été emmené au port israélien d'Ashdod où l'équipage a été détenu.

Par ailleurs, un convoi d'aide tunisien a pris la route dimanche pour tenter d'atteindre la bande de Gaza par le sud, selon les rapports d'Al-Araby TV, ainsi que d'autres navires.