Coupe du monde 2026 : Uri Levy balaie la rumeur d’une exclusion de l’Iran au profit de l’Italie

La rumeur d’une exclusion de l’Iran de la prochaine Coupe du monde, au profit de l’Italie, relève du «non-sens», selon Uri Levy, journaliste sportif. Invité à réagir à cette hypothèse, le fondateur du média Babagol a fermement écarté toute crédibilité à ce scénario, qu’il juge à la fois irréaliste et dangereux.

Pour lui, remplacer une sélection qualifiée pour des raisons politiques constituerait une rupture majeure avec les principes du football international. «La FIFA ne peut pas faire quelque chose comme ça», insiste-t-il, rappelant que les règles de qualification reposent sur des critères sportifs et non diplomatiques. Il souligne également que l’Italie elle-même aurait pris ses distances avec cette rumeur, refusant d’accéder à la compétition «de cette manière», malgré son statut de quadruple championne du monde.

Au-delà de cette hypothèse, Uri Levy met en garde contre une instrumentalisation croissante du football à des fins politiques. Il évoque un «cynisme» dans l’utilisation du sport comme levier diplomatique, notamment dans un contexte de tensions entre les États-Unis et l’Iran. Selon lui, une telle décision ouvrirait une brèche dangereuse : d’autres pays pourraient à leur tour invoquer des motifs politiques pour contester leur participation.

Concernant l’Iran, il estime que tout indique que la sélection participera bien à la compétition. Les préparatifs sont en cours, avec notamment des matchs amicaux programmés, et aucune volonté de retrait ne semble se dessiner. Une option alternative serait toutefois envisagée : disputer certains matchs au Mexique plutôt qu’aux États-Unis.

En définitive, Uri Levy se veut catégorique : l’Iran jouera la Coupe du monde. Toute autre issue créerait un précédent aux conséquences imprévisibles pour l’équilibre du football international.