Coupe du monde : la FIFA va interdire le drapeau de l'Iran d'avant la révolution dans les stades

La FIFA interdira aux supporters iraniens d’afficher le drapeau de l’Iran d’avant la révolution islamique de 1979 dans les stades de la prochaine Coupe du monde, prévue du 11 juin au 19 juillet. Seul le drapeau officiel de la République islamique d’Iran sera autorisé pendant la compétition, rapporte le média l'Equipe.

Ce drapeau historique, orné du lion et du soleil au centre des bandes verte, blanche et rouge, est devenu au fil des années un symbole de contestation du régime islamique iranien. Il est largement utilisé par une partie de la diaspora iranienne, notamment aux États-Unis et en Europe, comme signe de soutien à l’opposition au pouvoir en place à Téhéran.

La FIFA avait déjà appliqué une mesure similaire lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où plusieurs supporters iraniens s’étaient vu refuser l’accès aux stades avec ce drapeau. Selon plusieurs médias sportifs, cette nouvelle interdiction répondrait notamment aux exigences formulées par la Fédération iranienne de football afin de garantir la participation de l’Iran au tournoi dans un contexte géopolitique extrêmement tendu.

D’après The Athletic, Téhéran aurait demandé à la FIFA de faire respecter « le drapeau iranien » et les symboles officiels de la République islamique. La participation de l’équipe iranienne au Mondial reste par ailleurs entourée d’incertitudes depuis les frappes menées fin février par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

La décision risque de susciter de nouvelles polémiques autour de la liberté d’expression politique dans les enceintes sportives internationales. À l’inverse, le drapeau palestinien devrait, lui, rester autorisé dans les stades, la Palestine étant reconnue comme membre officiel de la FIFA.