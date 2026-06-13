Coupe du monde : les États-Unis lancent le tournoi avec une cérémonie d'ouverture digne d'Hollywood

La Coupe du monde a officiellement débuté vendredi aux États-Unis avec une spectaculaire cérémonie d'ouverture au SoFi Stadium de Los Angeles, avant le match inaugural opposant les Américains au Paraguay.

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Au son de « Welcome to the USA », les écrans géants ont mis à l'honneur Hollywood et la culture californienne. Plusieurs artistes internationaux, dont Future, Tyla, Anitta et la star de K-pop Lisa, se sont produits devant plus de 70.000 spectateurs.

Les acteurs Jason Sudeikis et Tom Cruise, ainsi que David Beckham, Halle Berry, Rob Lowe, Owen Wilson ou encore Paris Hilton figuraient parmi les célébrités présentes.

Le président américain Donald Trump, absent du stade, a toutefois adressé un message de soutien à l'équipe américaine par téléphone : « Je pense que vous avez une très bonne chance d'aller jusqu'au bout. Je veux simplement vous souhaiter bonne chance. »

Dans les tribunes, les supporters américains ont affiché leur enthousiasme, certains déguisés en Oncle Sam, en Statue de la Liberté ou en aigle américain, rêvant déjà d'un parcours historique pour leur sélection.