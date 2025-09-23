Cyclisme : Israël confirme sa participation aux championnats d’Europe en Drôme-Ardèche

Articles recommandés -

L’équipe nationale israélienne de cyclisme sera bien présente aux championnats d’Europe qui se tiendront du 1er au 5 octobre en Drôme-Ardèche, a rapporté Le Figaro. La confirmation est intervenue lundi soir, à la date limite fixée à 20 heures pour les inscriptions auprès des organisateurs français. Israël alignera des coureurs dans les catégories élites, juniors et espoirs. En revanche, aucune athlète féminine ne prendra part à la compétition.

Cette participation intervient dans un contexte particulièrement sensible. Lors de la récente Vuelta, l’équipe Israël Premier-Tech avait été à plusieurs reprises la cible de manifestations propalestiniennes et de tensions sur le parcours. Ces incidents ont mis en lumière les risques sécuritaires entourant la présence israélienne sur des compétitions internationales.

Pour ces championnats d’Europe, un dispositif de sécurité renforcé est prévu afin de protéger les coureurs et le public. La Drôme et l’Ardèche, qui accueilleront l’événement, se préparent à déployer des moyens exceptionnels en coordination avec les forces de l’ordre et les services de renseignement.