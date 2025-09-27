Cyclisme : l’équipe Israel Premier Tech exclue du Giro dell’Emilia pour raisons de sécurité

L’annonce est tombée ce samedi depuis Rome : l’équipe Israel Premier Tech, formation de niveau WorldTour, a été écartée du prestigieux Giro dell’Emilia, prévu le 4 octobre prochain. Les organisateurs ont invoqué des considérations sécuritaires pour justifier leur décision.

« Malheureusement, l’équipe ne sera pas présente à notre course. Nous avons dû prendre cette décision pour des raisons de sécurité publique », a déclaré Adriano Amici, président de GS Emilia, l’association qui organise la classique italienne. Aucune précision n’a été donnée quant aux menaces ou aux risques identifiés.

Cette exclusion intervient dans un climat tendu autour de la participation d’athlètes israéliens à des compétitions sportives internationales, sur fond de guerre à Gaza et de fortes pressions politiques et militantes. Plusieurs événements sportifs et culturels européens ont récemment été le théâtre de débats ou de mesures similaires, nourrissant une vive controverse sur la place d’Israël dans ces rendez-vous. Israel Premier Tech, qui a participé à de nombreuses courses majeures cette saison, dont le Tour de France et la Vuelta, n’a pas encore réagi publiquement. L’équipe compte pourtant sur cette fin de saison pour marquer des points précieux au classement UCI.