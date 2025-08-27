Cyclisme : l’équipe Israël-Premier Tech prise pour cible par des manifestants pro-palestiniens à la Vuelta

Articles recommandés -

Nouvel incident contre l’équipe Israël-Premier Tech. Mercredi, lors du contre-la-montre par équipes de la cinquième étape de la Vuelta à Figueras, en Catalogne, des militants pro-palestiniens ont tenté de bloquer le passage des coureurs.

https://x.com/i/web/status/1960734842145976527

Les manifestants, brandissant drapeaux et banderoles, se sont introduits sur le parcours au moment du passage de la formation israélienne, financée par le milliardaire canado-israélien Sylvan Adams. Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on distingue trois personnes tenant une banderole en catalan proclamant : « La neutralité est une complicité. Boycott Israël ». Les organisateurs, assistés de motards, sont rapidement intervenus pour les évacuer.

https://x.com/i/web/status/1960751773955842101

Certains coureurs ont dû ralentir pour éviter une collision, mais aucun accident n’a été signalé. L’équipe a dénoncé des actes « dangereux », estimant que la sécurité des athlètes, du personnel de course et même des manifestants avait été mise en péril.

Ce n’est pas la première fois que l’équipe est ciblée : en juillet dernier, un militant avait perturbé l’arrivée d’une étape du Tour de France à Toulouse.