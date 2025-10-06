Cyclisme : l'équipe Israel Premier Tech va changer de nom, qui ne mentionnera plus Israël

L’équipe cycliste Israel-Premier Tech (IPT) a annoncé lundi un changement officiel de nom et d’identité visuelle, supprimant toute référence à Israël. Cette décision intervient après plusieurs semaines de manifestations pro-palestiniennes visant la formation lors d’épreuves internationales, notamment aux Grands Prix de Québec et de Montréal et sur la Vuelta, où plusieurs étapes avaient été perturbées.

« Par engagement envers nos coureurs, notre personnel et nos partenaires, nous avons décidé de renommer l’équipe, en nous éloignant de notre identité israélienne actuelle », a indiqué la direction dans un communiqué.

L’équipe, détenue par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, compte plusieurs cyclistes canadiens dont Hugo Houle, Michael Woods et Pier-André Côté. Adams, désormais détaché des opérations quotidiennes, souhaite se concentrer sur son rôle au Congrès juif mondial-Israël. Le principal commanditaire, Premier Tech, ainsi que le fabricant de vélos Factor, auraient conditionné leur soutien à l’abandon du nom Israël, estimant que le maintien de cette appellation plaçait l’équipe dans une position intenable face aux pressions publiques. La controverse a déjà des conséquences sportives : le Grand Camino a exclu l’équipe de son édition 2026, tandis que les îles Canaries menacent de boycotter le Tour d’Espagne si Israel-Premier Tech devait y participer.