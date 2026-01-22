Deni Avdija : "Je suis fier d'être israélien mais je suis un athlète, pas un homme politique"

La star israélienne de la NBA Deni Avdija a exprimé son ras-le-bol face aux attaques et aux commentaires politiques visant sa carrière sportive, dans un entretien accordé au média américain The Athletic.

Actuellement joueur clé des Portland Trail Blazers, Avdija affirme vouloir être jugé avant tout comme basketteur, et non à travers le prisme de la politique. "Je suis un athlète, pas un homme politique", a-t-il expliqué, regrettant que ses performances sportives soient systématiquement ramenées à son origine israélienne. Selon lui, même lorsqu’il réalise un grand match ou reçoit des votes pour le All-Star Game, une grande partie des réactions se concentre sur des débats politiques plutôt que sur le basket.

S’il assume pleinement son attachement à Israël, où il est né et a grandi, Avdija déplore la haine qu’il dit recevoir "sans raison". Il appelle au respect, indépendamment de la nationalité, de l’origine ou de la couleur de peau, estimant qu’un bon joueur mérite d’être reconnu pour ce qu’il fait sur le terrain.

Le joueur reconnaît toutefois que la situation dans son pays est difficile et qu’il ne peut l’ignorer complètement. Il admet également disposer d’une tribune plus large que la plupart des gens, mais refuse pour autant de transformer sa carrière sportive en porte-voix politique. "Qu’attend-on de moi, au juste?", s’interroge-t-il, soulignant que beaucoup de personnes qui commentent le conflit ne le connaissent pas réellement et n’en mesurent ni la complexité ni la profondeur historique.

Deni Avdija se montre particulièrement critique envers ceux qui, selon lui, prennent position sans être suffisamment informés ou concernés par la réalité du Moyen-Orient. Pour lui, le débat est légitime s’il est mené avec connaissance de cause, mais devient inutile et nuisible lorsqu’il repose sur des slogans ou des simplifications.

"Je respecte mon pays et je le soutiens. Je suis fier d'être israélien", affirme-t-il, rappelant qu’il doit une grande part de sa réussite au soutien reçu en Israël depuis ses débuts. Il estime cependant que "tout le reste" autour de sa nationalité est superflu lorsqu’il s’agit de parler de sport.

Sur le plan sportif, Deni Avdija réalise une saison remarquable avec Portland. S’il n’a pas été retenu parmi les titulaires pour le prochain All-Star Game prévu à Los Angeles, il peut encore être sélectionné par les entraîneurs. Plus tôt ce mois-ci, il est devenu le premier joueur israélien à être désigné joueur de la semaine de la Conférence Ouest, et avait déjà été finaliste à deux reprises pour le titre de joueur du mois la saison dernière.

Choisi en neuvième position de la draft NBA 2020 par les Washington Wizards, Avdija a passé quatre saisons dans la capitale américaine avant d’être transféré à Portland avant le début de la saison 2024-2025, où il s’est depuis imposé comme l’un des visages de la franchise.