Deni Avdija visé par une vague d'attaques anti-israéliennes après sa sélection au All-Star Game

L’exploit sportif de Deni Avdija, devenu dans la nuit de dimanche à lundi le premier joueur israélien sélectionné au All-Star Game NBA, a été rapidement éclipsé par une vague de réactions hostiles sur les réseaux sociaux et dans certains médias étrangers.

Parmi les messages de félicitations, celui du Premier ministre Benjamin Netanyahou a particulièrement attiré l’attention. Dans un message publié en anglais sur X, le chef du gouvernement a salué la réussite du basketteur, affirmant qu’"à chaque fois que Deni entre sur le terrain, notre pays rayonne de fierté". "Pour le peuple d’Israël, il est bien plus qu’une star", a-t-il ajouté.

Cette prise de parole officielle a toutefois suscité des réactions critiques, notamment dans un article publié par le média public australien ABC News Australia. Le site a consacré une large place au passé militaire d’Avdija au sein de Tsahal, allant jusqu’à l’évoquer dès le titre. L’article souligne que les félicitations de Netanyahou ne seraient "pas totalement surprenantes", compte tenu du statut de Deni Avdija comme figure majeure du sport israélien, mais les juge "quelque peu inhabituelles", estimant que le Premier ministre intervient rarement sur des sujets liés à la NBA.

Le média australien revient également sur le service militaire du joueur et sur les critiques dont il fait l’objet en ligne, en lien avec la guerre à Gaza, illustrant son propos par une photo d’Avdija en uniforme.

Sur les réseaux sociaux, le ton s’est montré nettement plus virulent. Un compte X très suivi, Antifa_Ultras, a affirmé que le soutien du Premier ministre israélien "poursuivra Avdija toute sa vie comme une ombre", l’associant à des accusations de génocide. Un autre compte influent a qualifié Netanyahou de "petit diable" et estimé que toute personne ou initiative soutenue par lui était "automatiquement disqualifiée".