Des sportifs internationaux appellent à la suspension d’Israël des compétitions européennes

Un collectif de sportifs de renom, réunis sous la bannière Athletes 4 Peace, a lancé un appel à l’UEFA pour suspendre Israël de toutes ses compétitions. Ce mouvement, soutenu par des footballeurs de premier plan comme Paul Pogba, Hakim Ziyech, Anwar El Ghazi ou encore le club chilien FC Palestino, affirme que le sport « ne peut rester silencieux face à l’injustice ».

Dans leur communiqué, les signataires dénoncent la mort de 421 footballeurs palestiniens, dont 103 enfants, tués ou morts de "famine" à Gaza selon la Fédération palestinienne de football (PFA). Ils rappellent également que 288 infrastructures sportives ont été détruites ou endommagées dans la bande de Gaza et en Judée-Samarie, dont stades, terrains d’entraînement et gymnases.

« Le sport est un vecteur d’espoir et de respect. Mais quand ces valeurs sont brisées par la mort de civils et la destruction délibérée, le sport a la responsabilité d’agir », souligne le texte. Les sportifs citent aussi le rapport d’une commission des Nations unies concluant qu’Israël commet plusieurs des actes définis par la Convention de 1948 sur le génocide. Les signataires invoquent des précédents, rappelant que la communauté sportive internationale a déjà sanctionné des pays violant les droits humains. Ils mettent en avant la mort récente de Suleiman al-Obeid, surnommé le « Pelé palestinien », tué lors d’une attaque israélienne contre des civils. « Se taire, c’est accepter que certaines vies valent moins que d’autres », insistent-ils, appelant à « une justice sans doubles standards ».