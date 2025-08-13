Deux enfants de Gaza participent à la cérémonie de remise des médailles de la Super Coupe d’Europe

Articles recommandés -

Lors de la finale de la Super Coupe d’Europe ce mercredi soir, qui oppose ce soir le Paris Saint-Germain à Tottenham Hotspur au stade Friuli d’Udine, deux enfants originaires de Gaza ont pris part à la cérémonie officielle de remise des médailles, a annoncé l’UEFA.

"Tala, 12 ans, est une jeune palestinienne souffrant de problèmes de santé. Elle a été transférée à Milan afin de recevoir les soins nécessaires. À ses côtés, Mohamed, 9 ans, a perdu ses parents dans un bombardement et a été grièvement blessé lors d’une frappe aérienne. Pris en charge à Milan avec sa grand-mère, il poursuit actuellement un traitement médical", précise l'UEFA.

Les deux enfants faisaient également partie d’un groupe de neuf jeunes réfugiés en Italie, venus de zones de conflit comme l’Afghanistan, l’Irak, le Nigeria, l’Ukraine et Gaza. Lors de la cérémonie d’ouverture, ils ont brandi une banderole portant le message : « STOP KILLING CHILDREN – STOP KILLING CIVILIANS » (« Arrêtez de tuer les enfants – Arrêtez de tuer les civils »). Cette initiative intervient alors que l’UEFA est critiquée pour avoir rendu hommage cette semaine à Suleiman Al-Obeid, surnommé le « Pelé palestinien », sans mentionner les circonstances de sa mort. La Fédération palestinienne affirme que l’ancien footballeur a été tué par des tirs israéliens visant des civils dans le sud de Gaza, ce qu’Israël dément formellement.