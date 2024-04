Disparition d'O.J. Simpson, légende controversée du football américain

L'ancien joueur de football américain O.J. Simpson, dont le procès pour double meurtre avait tenu en haleine l'Amérique entière en 1995, est décédé à l'âge de 76 ans, emporté par un cancer, comme l'a annoncé sa famille jeudi sur le réseau social X. Orenthal James Simpson s'était d'abord fait connaître pour ses prouesses sur les terrains de football américain, tant au niveau universitaire que professionnel, notamment dans les années 1970 en NFL. Son charisme lui avait ensuite permis de se reconvertir avec succès dans les médias et le cinéma.

Mais le 12 juin 1994, tout bascule lorsque son ex-femme Nicole Brown et l'ami de celle-ci, Ronald Goldman, sont retrouvés sauvagement assassinés à Los Angeles. Après une spectaculaire course-poursuite retransmise en direct à la télévision, Simpson est arrêté. S'ensuit un procès de neuf mois qui passionne les États-Unis et ravive les tensions raciales, la communauté noire étant convaincue de son innocence, contrairement à la population blanche. À la surprise générale, O.J. Simpson est finalement acquitté.

Cependant, lors d'un procès civil trois ans plus tard, il est reconnu responsable de la mort des deux victimes et condamné à verser plus de 33 millions de dollars à leurs familles, une somme qu'il ne paiera jamais. En 2008, Simpson est reconnu coupable de vol à main armée et condamné à 33 ans de prison. Après neuf ans d'incarcération au Nevada, il est libéré en 2017. Les mesures de sa liberté conditionnelle sont levées en 2021.