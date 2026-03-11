Donald Trump assure que l’équipe d’Iran pourra participer au Mondial 2026 aux États-Unis

La participation de l’équipe nationale iranienne à la Coupe du monde 2026, qui doit se tenir en grande partie aux États-Unis, ne devrait pas être remise en cause malgré la guerre en cours entre Washington, Israël et Téhéran. C’est ce qu’a affirmé le président de la FIFA, Gianni Infantino, après un entretien avec le président américain Donald Trump.

Selon Infantino, les deux hommes ont discuté de l’état d’avancement des préparatifs du tournoi, qui sera organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet. Au cours de la conversation, la situation en Iran et la qualification de la sélection iranienne pour la compétition ont également été évoquées. Le dirigeant de la FIFA a indiqué que Donald Trump lui avait assuré que l’équipe iranienne serait "bien sûr la bienvenue" pour disputer le tournoi sur le sol américain.

L’Iran doit débuter la phase de groupes le 15 juin à Inglewood, en Californie, face à la Nouvelle-Zélande. La sélection iranienne affrontera ensuite la Belgique le 21 juin avant de conclure son groupe contre l’Égypte le 26 juin à Seattle.

Ces assurances interviennent alors que certains responsables iraniens avaient récemment laissé entendre que la participation de leur équipe nationale pourrait être compromise en raison du conflit en cours. Les relations entre les deux pays restent particulièrement tendues, notamment sur fond d’opérations militaires et de sanctions.

Gianni Infantino entretient par ailleurs des relations étroites avec Donald Trump. Le président américain a notamment reçu le premier "prix de la paix" décerné par la FIFA, une distinction qui avait suscité des critiques et que certains observateurs estiment avoir été créée spécifiquement pour lui.

La question de l’accès des supporters iraniens au territoire américain reste toutefois incertaine. Lors de la première version de l’interdiction d’entrée sur le territoire américain mise en place par l’administration Trump, les ressortissants iraniens figuraient parmi les nationalités concernées.