En Iran, la star du football Sardar Azmoun menacée de confiscation de ses biens

La justice iranienne a menacé de saisir les biens de la star du football Sardar Azmoun, accusée de positions critiques à l’égard du pouvoir, selon plusieurs agences semi-officielles. L’attaquant figure parmi une liste de seize personnalités dont les avoirs pourraient être confisqués dans la province de Golestan, dans le nord du pays.

Cette décision s’inscrit dans un durcissement affiché par les autorités judiciaires, qui avaient récemment annoncé leur intention de sanctionner les célébrités jugées hostiles au régime. Dans le cas d’Azmoun, les tensions se sont ravivées après la publication d’une photographie le montrant aux côtés de dirigeants des Émirats arabes unis, rapidement supprimée de ses réseaux sociaux.

Âgé de 31 ans, l’international iranien — auteur de 57 buts en 91 sélections, soit l’un des meilleurs totaux de l’histoire de la sélection nationale — a également été écarté des derniers matchs de préparation en vue de la Coupe du monde. Selon plusieurs sources, cette mise à l’écart serait liée à ses prises de position passées, notamment son soutien à des mouvements de contestation contre le gouvernement.

Évoluant actuellement au club émirati de Shabab Al-Ahli, après des passages remarqués en Europe, notamment à la Roma, au Bayer Leverkusen et au Zénith Saint-Pétersbourg, Sardar Azmoun apparaît désormais fragilisé sur le plan sportif comme politique.

Dans un contexte de tensions accrues entre Téhéran, Washington et Israël, cette affaire illustre la volonté du pouvoir iranien de resserrer son contrôle sur les figures publiques, en particulier celles disposant d’une large audience, à l’image du joueur, suivi par plusieurs millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.