Eran Zahavi annonce sa retraite et tourne une page majeure du football israélien

C’est une page majeure du sport israélien qui se tourne. Eran Zahavi, l’un des plus grands footballeurs de l’histoire de l’État d’Israël et meilleur buteur de tous les temps de la sélection nationale, a annoncé officiellement sa retraite ce jeudi matin, à l’âge de 38 ans.

L’attaquant emblématique a fait part de sa décision dans un message publié sur Instagram, rendant hommage à une carrière hors normes : « Merci à toi, mon football, mon premier et plus grand amour. Aujourd’hui, nous nous séparons sur la pelouse, mais certainement pas pour toujours. Je serai à jamais reconnaissant pour ce que je suis devenu grâce à toi », a-t-il écrit, avant d’adresser un message de gratitude à ses supporters.

Eran Zahavi laisse derrière lui un palmarès impressionnant et des statistiques qui l’inscrivent durablement dans l’histoire du football israélien. En championnat, il totalise 177 buts en Ligue israélienne, se plaçant juste derrière le record absolu d’Alon Mizrahi. Mais c’est surtout sous le maillot national qu’il a marqué les esprits : avec 35 buts en 74 sélections, il demeure le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Israël, devançant des figures mythiques comme Motaleh Spiegler.

Tout au long de sa carrière, Zahavi s’est distingué par son sens du but, son caractère de compétiteur et son leadership, que ce soit en Israël ou à l’étranger. Idole pour toute une génération, il a incarné pendant plus de quinze ans l’exigence et l’ambition du football israélien au plus haut niveau.

Même s’il quitte les terrains professionnels, Eran Zahavi a laissé entendre que son histoire avec le football n’était pas terminée. Une chose est certaine : son héritage, lui, est déjà gravé.