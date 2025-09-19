Éric Cantona appelle la FIFA et l’UEFA à suspendre Israël du football international

Articles recommandés -

Présent mercredi soir au concert caritatif Together for Palestine à Londres, l’ancien footballeur Éric Cantona a lancé un appel retentissant à la FIFA et à l’UEFA, leur demandant de suspendre Israël et ses clubs des compétitions internationales.

« Je sais que le foot international est plus que du sport. C'est culturel, politique, c'est du soft power, car un pays se représente sur une scène mondiale. Le moment est venu de suspendre Israël de ce privilège », a déclaré l’icône de Manchester United devant un public conquis.

L’ex-international français a dénoncé ce qu’il considère comme un « double standard » dans la gestion des conflits par les instances dirigeantes du football. Il a rappelé que la Russie avait été suspendue seulement quatre jours après le début de son offensive en Ukraine. « Nous sommes maintenant à 716 jours après le début de ce qu’Amnesty International appelle un génocide, et Israël est toujours autorisé à jouer », a-t-il martelé.

Cantona a également appelé les clubs et les joueurs à prendre leurs responsabilités. « La FIFA et l’UEFA doivent suspendre Israël. Les clubs doivent refuser de jouer contre des équipes israéliennes. Et les joueurs actuels doivent refuser d’affronter ces équipes », a-t-il insisté, en référence à l’implication morale des acteurs du football dans ce conflit.

L’ancien capitaine de l’équipe de France, qui s’est déjà engagé publiquement pour la cause palestinienne, a ainsi utilisé la tribune offerte par cet événement caritatif pour relancer le débat sur le rôle politique du sport dans les crises internationales.