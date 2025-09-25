Espagne : des chants anti-israéliens visent le footballeur Manor Solomon, la communauté juive dénonce

Articles recommandés -

La Fédération des communautés juives d’Espagne (FCJE) a fermement condamné jeudi les insultes proférées contre l’attaquant israélien Manor Solomon lors d’un match de Liga opposant Villarreal au Séville FC.

Mardi soir, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des supporters sévillans brandissant des drapeaux palestiniens et scandant le slogan « Israël assassine », dans un contexte marqué par la guerre à Gaza.

À son entrée en jeu, Solomon, 26 ans, a été copieusement sifflé avant de marquer le but décisif, offrant la victoire 2-1 à Villarreal.

Dans un communiqué, la FCJE a dénoncé des propos « intolérables » et discriminatoires :

« Nous condamnons les insultes que Manor Solomon a reçues en raison de ses origines israéliennes », a déclaré l’association, appelant au respect et à la lutte contre l’antisémitisme dans les stades.

Le groupe de supporters Biris Norte a, de son côté, affirmé qu’il n’y avait « pas de place pour les sionistes » au stade Ramon Sanchez-Pizjuan, visant directement Solomon. L’ancien joueur de Tottenham avait suscité la controverse après avoir soutenu l’opération militaire israélienne à Gaza sur les réseaux sociaux.

Cette polémique intervient alors que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a récemment demandé l’exclusion d’Israël de toutes les compétitions sportives internationales. Début septembre, des manifestations propalestiniennes avaient déjà perturbé la dernière étape du Tour d’Espagne, où l’équipe cycliste Israel-Premier Tech avait été prise pour cible.