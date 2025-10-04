Espagne : slogans appelant à "détruire Israël" lors d’un match de Liga entre Osasuna et Getafe

La rencontre de Liga entre Osasuna et Getafe, disputée vendredi soir à Pampelune et remportée 2-1 par le club basque, a été marquée par des slogans et banderoles hostiles à Israël. Dans les tribunes du stade El Sadar, un drapeau arborait l’inscription « Israel Suntistu », qui signifie « détruire Israël » en basque.

Les tensions se sont manifestées dès la dixième minute de jeu, lorsque des supporters ont jeté des balles de ping-pong sur la pelouse, entraînant une interruption temporaire de la partie. Cette pratique, souvent utilisée dans les stades européens, visait à protester contre la guerre en cours à Gaza. Le match a finalement repris après quelques minutes.

Outre cette action, de nombreux drapeaux palestiniens ont été brandis dans les tribunes et des slogans hostiles à l’État hébreu ont été entendus à plusieurs reprises. L’épisode intervient dans un climat déjà tendu, alors que des négociations cruciales pour un cessez-le-feu à Gaza progressaient dans les heures précédant le coup d’envoi.

Si la victoire d’Osasuna a été acquise grâce à un but tardif d’Alejandro Catena à la 90e minute, c’est surtout l’atmosphère politique qui a retenu l’attention. Les appels explicites à la haine et les slogans violents ont suscité des réactions indignées dans la presse espagnole et au-delà.