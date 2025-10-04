Espagne : slogans appelant à "détruire Israël" lors d’un match de Liga entre Osasuna et Getafe
Banderoles, drapeaux palestiniens et appels violents ont suscité l’indignation
La rencontre de Liga entre Osasuna et Getafe, disputée vendredi soir à Pampelune et remportée 2-1 par le club basque, a été marquée par des slogans et banderoles hostiles à Israël. Dans les tribunes du stade El Sadar, un drapeau arborait l’inscription « Israel Suntistu », qui signifie « détruire Israël » en basque.
Les tensions se sont manifestées dès la dixième minute de jeu, lorsque des supporters ont jeté des balles de ping-pong sur la pelouse, entraînant une interruption temporaire de la partie. Cette pratique, souvent utilisée dans les stades européens, visait à protester contre la guerre en cours à Gaza. Le match a finalement repris après quelques minutes.
Outre cette action, de nombreux drapeaux palestiniens ont été brandis dans les tribunes et des slogans hostiles à l’État hébreu ont été entendus à plusieurs reprises. L’épisode intervient dans un climat déjà tendu, alors que des négociations cruciales pour un cessez-le-feu à Gaza progressaient dans les heures précédant le coup d’envoi.
Si la victoire d’Osasuna a été acquise grâce à un but tardif d’Alejandro Catena à la 90e minute, c’est surtout l’atmosphère politique qui a retenu l’attention. Les appels explicites à la haine et les slogans violents ont suscité des réactions indignées dans la presse espagnole et au-delà.