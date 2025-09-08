EuroBasket 2025 : Israël éliminé par la Grèce en huitièmes de finale

Articles recommandés -

Le rêve s'arrête là pour l'équipe d'Israël. Après un tournoi riche en émotions et en moments forts, la sélection israélienne a été éliminée dimanche soir de l'EuroBasket 2025 au stade des huitièmes de finale, s'inclinant 84-79 face à la Grèce. Les hommes de Vassilis Spanoulis ont pris un meilleur départ, contraignant l'équipe d'Ariel Beit Halahmi à jouer constamment en réaction.

Bien qu'Israël soit restée dans le match pendant les 40 minutes avec beaucoup de cœur et d'âme, elle a une nouvelle fois succombé à la performance exceptionnelle d'une star mondiale. Cette fois, c'est Giannis Antetokounmpo qui a écrasé tous ses adversaires sur sa route avec 37 points et 10 rebonds et un remarquable 18/21 à deux points.

Deni Avdija a signé son sixième match consécutif à 20 points ou plus avec 23 unités. Tomer Ginat (15) et Roman Sorkin (14) ont montré beaucoup de combativité sous les panneaux, tandis que Yam Madar et Khadeen Carrington ont ajouté respectivement 10 et 9 points. Cela n'a pas suffi face aux Grecs, vainqueurs malgré un terrible 4/25 (16%) à trois points.

La rencontre a débuté sur les chapeaux de roue pour la Grèce, qui a rapidement pris les devants 10-4. Ginat a maintenu Israël dans le coup avec six points consécutifs, mais Antetokounmpo s'est ensuite imposé avec ses pénétrations dévastatrices pour établir un premier écart significatif (21-12).

Le deuxième quart-temps a vu Israël tenter de réagir grâce aux tirs primés de Carrington et aux interventions offensives de Sorkin, mais la formation grecque maintenait son avance à la pause (50-41).

Le troisième acte a offert le meilleur spectacle avec un retour israélien. Trois tirs à trois points consécutifs de Sorkin, Carrington et Avdija ont réduit l'écart à trois petits points. Mais une fin de quart-temps difficile a laissé Israël menée 67-59.

Le dernier quart a été fatal : quatre minutes sans marquer en début de période ont permis à la Grèce de creuser définitivement l'écart (73-59). Malgré un ultime sursaut d'orgueil, les coéquipiers d'Avdija n'ont jamais réussi à revenir suffisamment près pour inquiéter des Grecs solides dans les moments cruciaux.