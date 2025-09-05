EuroBasket : Israël qualifié pour les huitièmes de finale malgré une défaite face à la Slovénie

Articles recommandés -

L'équipe nationale d'Israël s'est inclinée jeudi face à la Slovénie sur le score de 106-96 lors du dernier match de la phase de groupes de l'EuroBasket. Malgré cette défaite et un bilan de 2 victoires pour 3 défaites, les Israéliens terminent à la quatrième place du groupe D et décrochent leur qualification pour les huitièmes de finale. Israël affrontera la Grèce dimanche au tour suivant.

Doncic inarrêtable, Avdija brille

La Slovénie a pris les devants dès l'entame avant de creuser l'écart de 13 points à la pause grâce à un deuxième quart-temps maîtrisé qui a frustré l'attaque israélienne. En seconde période, Israël a produit plusieurs séquences de basket spectaculaire mais n'a jamais réussi à contenir les Slovènes, portés par une performance XXL de Luka Doncic.

La star des Los Angleles Lakers a été tout simplement inarrêtable avec 37 points, à un assist seulement du triple-double. En face, Deni Avdija a signé sa meilleure performance sous le maillot national avec 34 points, bien épaulé par Roman Sorkin qui a compilé un double-double de 14 points et 11 rebonds, malgré les difficultés face à la puissance physique slovène. Yam Madar a contribué avec 11 points et 8 passes décisives.

Une fin de match haletante

Après un début de match équilibré, les Slovènes ont progressivement pris le contrôle grâce à l'excellence de Doncic. Israël a bien tenté de revenir dans le money-time, notamment grâce aux 7 points rapides de Khadeen Carrington en début de dernier quart-temps et un panier à trois points de Zusman qui a réduit l'écart à seulement 5 points (78-83).

Mais chaque fois que les Israéliens se rapprochaient, Doncic était là pour préserver l'avantage slovène. Malgré plusieurs mini-remontées en fin de match, Israël n'a jamais pu combler totalement son retard, s'inclinant finalement 96-106.

Cette qualification représente néanmoins un succès pour l'équipe d'Israël qui poursuit son parcours européen avec des ambitions intactes pour la suite de la compétition.