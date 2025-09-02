EuroBasket : l’Israël qualifié pour les huitièmes de finale après sa victoire sur la Belgique

Articles recommandés -

Pour la première fois depuis 2015, l’équipe nationale israélienne de basketball s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de l’EuroBasket. Mardi, à Katowice (Pologne), les joueurs de Guy Goodes ont battu la Belgique (92-89) au terme d’un match tendu, validant leur billet pour le top 16 alors qu’il reste encore une rencontre à disputer dans la phase de groupes.

Israël avait parfaitement entamé la partie, menant 23-15 à la fin du premier quart-temps et atteignant la pause avec une avance confortable (51-36). Portée par un duo brillant, Deni Avdija (22 points, 4 passes) et Yam Madar (10 points, 7 passes), ainsi que par Roman Sorkin (18 points), la sélection israélienne a dominé durant trois quarts-temps.

La Belgique a toutefois relancé le suspense dans le dernier quart en revenant à six points, mais Avdija, Madar et Tomer Ginat (13 rebonds, 13 points) ont scellé la victoire. Les autres marqueurs israéliens : Carrington (11 pts), Levi (6), Timor et Platine (5 chacun), Shegev (2). Avec cette victoire, Israël est assuré de terminer dans les trois premiers de son groupe. En huitièmes, prévu le 7 septembre à Riga (Lettonie), la sélection croisera avec les équipes du groupe C. Selon le classement final, elle pourrait affronter l’Italie, la Bosnie ou la Géorgie, mais espère éviter les grandes puissances du basket européen que sont la Grèce et l’Espagne. Un succès historique qui confirme la dynamique née après la victoire surprise contre la France, et redonne de l’élan au basketball israélien sur la scène européenne.