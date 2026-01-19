Finale Maroc–Sénégal : la Fédération marocaine saisit la CAF et la FIFA

Au lendemain de la défaite du Maroc face au Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des nations (0-1), la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé avoir déposé une plainte officielle auprès de la Confédération africaine de football (CAF) et de la FIFA. En cause : le comportement de l’équipe sénégalaise après le penalty accordé au Maroc dans les ultimes instants du temps additionnel.

Dans un communiqué publié lundi, la FRMF dénonce le retour aux vestiaires de plusieurs joueurs sénégalais à la suite de la décision arbitrale prise à la 90e+6 minute, après une faute sifflée sur Brahim Diaz. Selon l’instance marocaine, cet épisode a « eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur la performance des joueurs », justifiant ainsi le recours aux procédures prévues par les règlements internationaux.

La fin de match, disputée dimanche à Rabat, a été marquée par une double polémique arbitrale. Quelques minutes avant le penalty accordé au Maroc, un but sénégalais inscrit par Ismaïla Sarr avait été refusé pour une faute jugée légère sur Achraf Hakimi. Ces décisions ont provoqué une vive contestation des Lions de la Teranga et une longue interruption de la rencontre, avant le retour des joueurs sénégalais sur la pelouse, sous l’impulsion de leur capitaine Sadio Mané.

Brahim Diaz n’est toutefois pas parvenu à transformer le penalty décisif, manquant sa tentative de panenka dans un climat de très forte tension. Le Sénégal a ensuite trouvé l’ouverture en prolongation grâce à Pape Gueye, s’adjugeant le titre continental.

Si le résultat sportif est désormais entériné, la démarche de la FRMF ouvre un nouveau chapitre institutionnel. La CAF et la FIFA devront désormais examiner les faits reprochés et déterminer si les événements de fin de match constituent une infraction aux règles disciplinaires.