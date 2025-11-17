Foot : l'entraîneur mythique Pep Guardiola appelle le monde à ne pas détourner les yeux du "génocide" à Gaza

Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City et ancien entraîneur du FC Barcelone, ne cache pas son engagement pour la cause palestinienne. À l’approche du match de solidarité entre la Catalogne et la Palestine, organisé mardi au stade olympique Lluís Companys, il insiste sur l’importance de ce type d’initiatives pour éveiller les consciences.

« Ce match dépasse le simple symbole », déclare Guardiola dans une interview accordée à El món sur RAC1. « Aujourd’hui, tout est connu, et grâce à cette confrontation, les Palestiniens verront qu’une partie du monde pense à eux. »

Pep Guardiola dénonce l’immobilisme des dirigeants internationaux face à la tragédie palestinienne. « Le monde a abandonné la Palestine. Nous n’avons absolument rien fait », affirme-t-il. « Ce n’est pas leur faute d’être nés là-bas. Nous avons tous permis qu’un peuple soit anéanti. Le mal est fait, irréparable. »

Il exprime son indignation contre ceux qui restent passifs : « Je ne peux imaginer que quiconque défende ces massacres à Gaza. Nos enfants pourraient y être tués simplement parce qu’ils sont nés là-bas. Je n’ai aucune confiance en ces dirigeants. Ils sont prêts à tout pour rester au pouvoir. »

Pour Guardiola, des événements comme ce match sont essentiels, même s’ils ne suffisent pas à eux seuls : « Le symbolisme sensibilise, mais il faut des actions concrètes. Ce match est une raison de manifester, un moment où les Palestiniens peuvent se dire que, pour un instant, nous sommes avec eux, que le stade leur apporte de la joie. »

Il appelle à une prise de conscience collective face à ce qu’il qualifie de « génocide » : « Il faut que le monde cesse de détourner le regard. »