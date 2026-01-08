Foot : le gardien israélien Daniel Peretz rejoint le club anglais de Southampton

Le gardien israélien Daniel Peretz a officiellement rejoint Southampton, club de deuxième division anglaise, en provenance du Bayern Munich. Prêté jusqu’à la fin de la saison, il pourra être acheté par le club anglais pour environ 8 millions d’euros à l’issue de cette période.

Recruté par le Bayern à l'été 2023 pour 5,5 millions d’euros en provenance du Maccabi Tel Aviv, Peretz n’a pas eu l’occasion de s’imposer à Hambourg, où il n’a disputé que deux rencontres de Coupe d’Allemagne et aucun match de Bundesliga cette saison. Le gardien, souvent frustré par ce manque de temps de jeu, cherchait un nouveau club, ce transfert constituant son troisième passage en Europe.

Southampton, relégué de Premier League la saison dernière, occupe actuellement la 13e place de Championship. Le gardien titulaire est l’Irlandais Gavin Bazono, qui a encaissé 23 buts en 16 matchs.

Daniel Peretz devient le deuxième joueur israélien de l’histoire à évoluer dans le sud de l’Angleterre, après Eyal Berkowitz, auteur de 4 buts et 7 passes décisives en Premier League lors de la saison 1996/97.

Interrogée sur cette mutation, la chanteuse Noa Kirel, qui a récemment épousé le joueur, a répondu : « Il y a de très bonnes nouvelles, Dieu merci. Je suis contente pour lui. Il travaille très dur, et ce n’est pas un métier facile : Je souhaite simplement qu’il réussisse, avec l'aide de Dieu. »