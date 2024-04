Foot: PSG-Barcelone et Atlético-Borussia Dortmund ce mercredi sous haute surveillance

Les quarts de finale de la Ligue des Champions se déroulent cette semaine dans un contexte de menace terroriste accrue. Après deux premières rencontres sans incidents mardi soir, les regards se tournent désormais vers Paris et Madrid, qui accueillent respectivement les matches PSG-Barcelone et Atlético-Borussia Dortmund ce mercredi soir.

AP Photo/Aurelien Morissard

Des messages menaçants attribués à Daesh, apparus récemment sur internet, ont suscité l'inquiétude des autorités. Ces publications, émanant d'al-Azaim, une branche afghane de l'État islamique, cible l'Emirates Stadium, le Parc des Princes, le Metropolitano Arena et le Santiago Bernabéu, appelle à "tuer tout le monde" dans ces enceintes.

Les mesures de sécurité ont été considérablement renforcées dans les villes concernées. À Paris, des policiers d'élite viendront épauler le dispositif déjà conséquent présent autour du Parc des Princes. Des patrouilles supplémentaires et des moyens spécialisés, tels que des drones, seront également déployés. De son côté, le préfet de Madrid a annoncé la mobilisation de plus de 2 000 agents pour assurer la sécurité du match de l'Atlético. Si les deux villes se disent en alerte maximale, notamment depuis l'attentat de Moscou, aucune ne craindrait dans les faits de réelles attaques lors de ces matchs. "Il n'y a pas de menace avérée d'attentat" autour du quart de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Barça, a assuré la porte-parole du gouvernement Prisca Thevenot.