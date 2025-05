Football : Filippo Inzaghi, fête l'accession de son club en Série A en brandissant le drapeau palestinien

Légende du football italien, Filippo Inzaghi a provoqué une vive controverse en brandissant le drapeau palestinien lors des célébrations de la promotion de Pise en Série A, la première division italienne, après 34 ans d'absence.

Ancien attaquant star ayant brillé notamment avec le Milan AC et aujourd'hui entraîneur du club de la ville à la tour penchée, Inzaghi est considéré comme l'un des joueurs les plus respectés de l'histoire du football italien. Avec Milan, il a remporté deux fois la Ligue des Champions et deux championnats nationaux. Il a également été champion du monde en 2006 avec l'équipe nationale, totalisant 25 buts en 57 matchs internationaux.

https://x.com/i/web/status/1921333418316456182 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux a suscité des réactions contrastées. De nombreux supporters italiens ont vertement critiqué son geste. "Acte hideux commis par cette légende. Pourquoi a-t-il fait ça ?", a écrit un internaute. Un autre a ajouté : "Quel rapport entre le club et ce drapeau ? À une époque où des pays normaux le rendraient illégal, dans l'ancienne nation fasciste, on l'autorise."

En parallèle, des réactions de soutien, principalement du monde arabe, ont transformé l'événement en nouveau support de communication. Le club de Pise n'a pour l'instant publié aucune déclaration officielle, alors que la polémique enfle. A noter qu'il y a quatre ans, un joueur israélien, Yonatan Cohen, a fait partie de l'effectif du club.