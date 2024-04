Football : l’Allemagne n’utilisera pas le numéro 44 trop similaire au sigle SS

La Fédération allemande de football et la société Adidas ont annoncé qu'elles n'utiliseraient pas le numéro 44 dans le nouveau maillot de l'équipe nationale allemande après que des fans ont remarqué que la graphie rappelait le symbole SS. Adidas a également annoncé que le maillot avec ce numéro ne serait pas mis en vente.

En plus du retrait du numéro 44, l’entreprise allemande d’équipements de sport a aussi fait savoir qu’il ne sera pas possible, depuis son site web ou celui de la fédération allemande, de faire floquer des maillots avec des noms tel qu’Hitler ou Führer. Les médias allemands ont toutefois rapporté qu’imprimer les noms d’autres anciens nazis comme Goebbels ou Goering ne sera pas interdit.

"Des personnes originaires de plus de 100 pays travaillent dans notre entreprise. Nous prônons la diversité culturelle et nous opposons fermement à la xénophobie et à l'antisémitisme", a déclaré un porte-parole d'Adidas. L’Allemagne, pays hôte de l’Euro 2024, doit jouer avec ce nouveau maillot lors de la compétition qui aura lieu à partir du 14 juin et ce durant un mois dans tout le pays. Elle affrontera dans le groupe A, l’Écosse, la Suisse et la Hongrie.