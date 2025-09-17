Football : l'Espagne n'exclut pas de boycotter la Coupe du Monde si Israël se qualifie

Articles recommandés -

Interrogé mardi sur une possible désertion espagnole de la Coupe du monde de football 2026 si Israël y participe, Patxi López, porte-parole du groupe socialiste au Congrès, a adopté une position délibérément ambiguë. "Nous évaluerons la situation en temps opportun", a-t-il déclaré. L'hypothèse semble donc loin d'être exclue pour l'Espagne, qui vient déjà d'annoncer officiellement qu'elle se retirerait de l'Eurovision 2026 si l'Etat hébreu n'est pas exclu du concours.

L'exécutif espagnol, fer de lance du boycott culturel contre Israël, est par ailleurs engagé dans des pressions sur le Comité international olympique pour qu'il applique au pays les mêmes sanctions que celles imposées à la Russie après son invasion de l'Ukraine.

Revenant sur les manifestations pro-palestiniennes qui ont émaillé la course cyclise de La Vuelta, au point que la dernière étape a été annulée, Patxi López a justifié ces protestations par des considérations morales.

"La grande majorité de la société descend dans la rue pour s'exprimer et protester contre le génocide", a-t-il expliqué. "Elle le fait surtout lorsqu'une équipe israélienne, financée par quelqu'un qui soutient directement Netanyahou et son massacre, parcourt nos rues", a-t-il dit, faisant allusion au directeur de l'quipe cycliste israélienne Israel Premier Tech. Le porte-parole socialiste a assumé pleinement cette stratégie de pression : "C'est ce qu'on appelle la dignité d'un peuple qui ne veut pas être complice."