Football : l’Irlande veut exclure Israël des compétitions européennes

La Fédération irlandaise de football (FAI) doit se prononcer samedi sur une motion réclamant la suspension d’Israël de toutes les compétitions européennes, selon un document consulté par Reuters. La résolution, portée par le club Bohemian FC et soutenue par plusieurs autres équipes, accuse la Fédération israélienne (IFA) de violations des statuts de l’UEFA, notamment pour avoir "organisé des clubs dans les territoires palestiniens occupés sans l’accord de la Fédération palestinienne".

La motion reproche également à l’IFA de ne pas appliquer une politique efficace de lutte contre le racisme et demande à l’UEFA d’établir des critères transparents pour la suspension de ses membres. “Ce sont des manquements graves, des règles importantes qui sont ignorées”, a déclaré Daniel Lambert, directeur du Bohemian FC, exprimant son espoir de voir la résolution adoptée.

L’UEFA n’a pas souhaité commenter le sujet, tandis qu’Israël n’a pas réagi à ce stade. L’organisation européenne avait déjà envisagé un vote similaire en octobre, avant qu’un cessez-le-feu négocié par les États-Unis ne gèle la procédure.

Cette initiative intervient dans un climat tendu : en septembre, des experts de l’ONU avaient appelé à suspendre Israël du football international après un rapport accusant l’État hébreu de "génocide" à Gaza — des accusations qu’Israël rejette comme “scandaleuses”. L’Irlande, critique virulente de la guerre à Gaza, a reconnu l’État de Palestine en 2024 et milite pour des restrictions commerciales avec les localités israéliennes de Judée-Samarie.