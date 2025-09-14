Football : l'Israélien Idan Toklomati auteur d'un triplé magistral face à Lionel Messi

Articles recommandés -

L'attaquant israélien Idan Toklomati a livré une performance éblouissante samedi soir en inscrivant un hat-trick lors de la victoire éclatante 3-0 de Charlotte FC contre l'Inter Miami en Major League Soccer. Une démonstration qui a marqué les esprits outre-Atlantique et éclipsé la star argentine Lionel Messi.

La soirée avait pourtant mal commencé pour Charlotte. À la 32e minute, Lionel Messi a obtenu un penalty, mais sa tentative a été repoussée par le gardien de Charlotte. Cette occasion manquée s'est révélée décisive pour la suite des événements.

Deux minutes plus tard, Toklomati a transformé cet échec adverse en opportunité. Le jeune Israélien a ouvert le score à la 34e minute, donnant le ton d'une soirée qui allait lui appartenir. En seconde période, il a doublé la mise dès la 47e minute grâce à une collaboration avec Wilfried Zaha, avant de parachever son œuvre sur penalty à la 84e minute.

Cette performance s'inscrit dans une série remarquable pour l'attaquant de 23 ans, désormais impliqué dans 12 buts (10 réalisations et 2 passes décisives) lors des 12 derniers matches. Un autre Israélien, Liel Abda, a également fait son apparition en fin de rencontre à la 82e minute.

"Je me sens incroyablement bien, je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens en ce moment", a confié Toklomati après la rencontre. La presse américaine n'a pas tari d'éloges sur la performance de l'Israélien. "Super Idan", titrait-on, qualifiant le joueur de "héros de Charlotte" lors de cette "soirée historique". Les commentateurs ont souligné qu'il avait été "tout simplement formidable, inarrêtable" face à une équipe de Miami qui "n'avait aucune réponse à lui apporter".