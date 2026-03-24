Football : la Fédération palestinienne accentue la pression pour exclure Israël

La Fédération palestinienne de football (PFA) poursuit son offensive contre la Fédération israélienne (IFA), réaffirmant sa volonté de la faire exclure des instances internationales. Son président, Jibril Rajoub, a annoncé maintenir ses démarches, malgré une décision récente de la FIFA jugée insuffisante.

La semaine dernière, l’instance mondiale du football a infligé une amende de 150 000 francs suisses (environ 165 000 euros) à l’IFA pour des « violations graves et répétées » de ses obligations en matière de lutte contre les discriminations. Dans un rapport détaillé, la FIFA évoque notamment des comportements racistes dans certains stades, en particulier autour du club du Beitar Jérusalem.

Si Jibril Rajoub a qualifié cette sanction de « positive » et « importante », il estime qu’elle reste en deçà « du minimum requis » au regard de « l’ampleur des crimes » dénoncés. « Nous maintenons notre droit et poursuivons nos efforts pour garantir que la Fédération israélienne de football soit expulsée de toutes les institutions internationales », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse en Cisjordanie.

Le dirigeant palestinien a également ciblé le Beitar Jérusalem, qu’il qualifie d’« exemple extrême de racisme, de fascisme et de discrimination ». Par ailleurs, la PFA critique l’absence de mesures concernant les clubs israéliens implantés dans les colonies de Cisjordanie, considérées comme illégales au regard du droit international.

Au-delà du terrain sportif, cette démarche s’inscrit dans un contexte politique tendu, marqué par la guerre à Gaza, que Rajoub accuse certains responsables sportifs israéliens de soutenir.

Malgré la pression croissante, la FIFA n’a pour l’heure pas prononcé de suspension contre l’IFA, laissant planer une incertitude sur l’évolution de ce bras de fer inédit dans le football international.