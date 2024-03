Football : le match entre Israël et la Bosnie-Herzégovine annulé pour des raisons de sécurité

Le match amical de football qu'Israël devait disputer la semaine prochaine en Bosnie-Herzégovine a été annulé, a rapporté l'agence Associated Press.

L'UEFA évoque la "situation actuelle en matière de sécurité". Les deux équipes masculines auraient dû se rencontrer mardi dans la capitale bosniaque, Sarajevo, après avoir été éliminées jeudi lors des éliminatoires du Championnat d'Europe.

Israël a perdu 4-1 contre l'Islande lors d'un match "à domicile" qu'il a dû jouer dans un pays neutre en raison de problèmes de sécurité liés à la guerre avec le Hamas. Israël avait choisi de jouer à Budapest, en Hongrie. Le match de rattrapage en Bosnie faisait partie du calendrier des matches organisé par l'UEFA pour les équipes nationales et d'un contrat de diffusion centralisée que les fédérations membres de l'instance européenne du football sont tenues de respecter. Mais l'UEFA a indiqué dans un communiqué que les fédérations de football bosniaque et israélienne ont accepté de ne pas jouer "à la lumière de la situation actuelle en matière de sécurité" et de leur élimination de l'Euro 2024.